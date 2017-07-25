（中央社記者潘智義台北25日電）研調機構群智諮詢（Sigmaintell）預期，下半年全球電視面板供過於求，庫存水位提高，價格下跌在所難免，面板產業的獲利也將下滑。



群智諮詢首席分析師李亞琴指出，全球電視面板市場將面臨去庫存階段，下半年供過於求；上半年全球液晶電視市場出貨量為1億69萬台，較去年同期減少6%；全球液晶電視面板出貨量也較去年同期下降1.5%。



她推估，全球電視品牌的總庫存不斷攀高，第二季末已達6季以來最高水準，其中主力品牌庫存水位來到10週，部分整機代工廠高於12週。雖然10.5代面板廠投資熱潮高漲，但相對應的卻是全球電視市場正在去庫存的下行階段。



她分析，2016年下半年到2017年第一季電視面板價格高漲，全球電視終端市場價格逐漸上漲，一定程度上抑制了終端需求。在面板價格高漲，但需求下降的雙重影響下，品牌廠商獲利能力銳減，促銷乏力，庫存消化速度減緩。



她直言，第一季夏普斷供面板事件、第二季面板廠積極出貨，這兩個因素干預了整機廠備貨節奏，迫使整機廠商上半年積極備貨。1060725