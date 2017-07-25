庄臣食單

燒肉作為常見的食物，有很多不同的食法。今天介紹的做法先將胡椒蘿蔔花甲湯煮好，再淋在切好的燒肉上，保持了燒肉本身的皮脆鹹香，菜式口感同時具備了鹹、鮮、香，諸君不妨一試。

材料：燒肉200克，白蘿蔔250克，花甲250克，唐芹20克，冬菇50克（水發后），白胡椒10粒，鹽適量。

做法：燒肉切約1厘米厚件狀，放入砂鍋備用；蘿蔔去皮切角備用；花甲放在淡鹽水中浸泡，待吐盡泥沙後備用。煮開清水，下白胡椒粒，加入適量鹽，放蘿蔔、冬菇，煮至蘿蔔軟身後，下花甲煮至開殼，放唐芹，將煮好的湯倒入放燒肉的砂鍋即成（湯量蓋過燒肉）。

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