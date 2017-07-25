來源：海外網

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海外網7月25日電 泰國最高法院8月底將宣判前總理英拉大米收購案，目前，泰國司法部已經凍結了英拉的部分個人銀行賬戶，為了維護法庭宣判日的安保工作，泰國前總理巴育再次警告英拉的支持者，禁止集會示威。

據新加坡《海峽時報》報導，泰國司法部和英拉的法律團隊24日稱，英拉的部分個人銀行賬戶已被凍結，這與大米收購案有關。

據報導，英拉已經向法庭提交了一份請願書，申請撤銷對其銀行賬戶的凍結，並頒布禁令，停止資產扣押，她稱這是違法的。

據泰國《曼谷郵報》報導，24日，泰國總理巴育再次發佈警告，禁止英拉的支持者在法庭宣判日集會示威。

上周五，英拉就大米收購案出庭聽取最後證詞，當天，數百人在法庭外集會，為她提供精神上的支持。面對支持者，英拉再次淚灑當場。

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大米收購案

大米收購項目是英拉上台之初開始實施的一項政策。從2014年起，這一政策被批評導致國家財政虧空，並滋生腐敗。

簡單說來，大米收購項目就是政府以高於市場的固定價格收購農民的大米。以白米為例，泰國白米的出口離岸價這些年一直穩定在1.3萬泰銖左右，這意味著即便不考慮中間環節成本，政府從收購到出口每噸白米虧損2000泰銖。

據了解，大米收購項目加重了泰國國家財政負擔，導致數十億美元損失。

泰國前總理英拉因稻穀典押案件和瀆職一案接受指控，近日，她在50歲生日齋僧禮佛時，在現場熱淚盈眶，稱希望司法程序公正無私。對此，泰國現任副總理巴維冷眼相對，並稱法律不會縱容任何人。

據泰國《曼谷郵報》報導，26日，泰國副總理巴維在接受採訪時，有記者問道，泰國政權是否會對前總理英拉有所寬容，巴維說，所有人都必須遵守法律。（編譯/海外網 吳瀟）