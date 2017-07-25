（中央社台北25日電）中國大陸成都市近來出現一家「無人電影院」，用戶在先選擇想看的電影、想去的門市、觀影時間後付款。電影放映前到電影院，用戶掃描觀影廳門上的二維碼後，就可進入影院。



繼無人超市、無人咖啡店、無人KTV後，中國大陸近日出現一家24小時無人值守的電影院。微信上的中國24日轉載天虎科技微信公眾號的文章作以上報導。



青檸影咖所推出的這家無人電影院，裡面設有11個小型影廳，涵蓋哆啦A夢、海賊王、熱情非洲等各類主題，空間從兩個人到10個人都可容納。



用戶微信付款後，電影放映前須到店，掃描觀影廳門外上方的二維碼，觀影廳的門會自動打開。用戶進入觀影廳同時，廳內燈光變暗，所選的電影自動開始播放。電影播放結束後，觀影廳燈光會自動變亮。



報導說，用戶多半是年輕人，以情侶居多，因為全程自主性很高，免去傳統影院排隊購票、排隊檢票、觀影受到鄰座干擾、周邊環境等影響。



事實上，這家無人電影院內還是有2個服務人員，分別是清潔人員和飲料師。



相較下，中國大陸電影門市每家店至少需要1名店主、1名收銀員、1名服務生、1名飲料師及1名清潔人員，共需5名員工。若超過10小時營業或通宵營業，人員數量就要翻倍，以便換班。人力成本其實較高。



青檸影咖執行長（CEO）鍾超去年開始覺察到無人零售店面風潮將來臨，因此耗時1年獨立研發UMS無人值守系統。



青檸影咖2014年成立，專注於點播影院，用戶自由選擇觀影內容，進行小影廳式電影體驗。旗下品牌青檸影咖透過自建和加盟在全中國大陸已有350家門市。



青檸影咖未來一年計劃在全中國合作投資1000家，部署UMS無人值守系統的點播影院，並以城市商圈為主要分布地點。1060725