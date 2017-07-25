(中央社記者鄭景雯台北25日電)藝人劉德華昨天在「華仔天地」官方網站發文喊話「Are you ready？」粉絲好奇是否要復出，他監製的電影「俠盜聯盟」今天確認劉德華復出消息，也宣布8月10日將來台舉辦「俠盜聯盟」記者會與映前見面會。



劉德華今年1月在泰國拍攝廣告時，因為不慎墜馬而導致骨盆多處骨折、筋腱肌肉拉傷，隨後返港治療修養半年時間，在此期間幾乎沒有出席任何公開活動，甚少露面。



繼日前劉德華在官方網站發文為「俠盜聯盟」配音後，昨天再發文「Are you ready？」引發各界揣測是否將復出。



電影「俠盜聯盟」今天確認劉德華正式復出，並參與「俠盜聯盟」在台灣的電影宣傳行程，8月10日將來台會粉絲。



受重傷後僅休息半年就宣佈復工，劉德華身體恢復情況成為各界關注的焦點，不少粉絲看到劉德華在官網的發言，都表達關切祝福。



這次劉德華不僅以演員身份加盟「俠盜聯盟」，更以監製的身份為影片保駕護航。在片中，劉德華飾演的神偷有許多動作戲，而向來以「拚命三郎」著稱的他在拍攝時不改敬業本色，事事親力親為。



在拍攝一場進入密室的戲時，他懸吊在空中卻不慎撞到地洞邊緣導致頭部受傷，即使在這樣的情況下，他也忍著傷痛堅持完成拍攝，電影公司今天也公布預告（https://youtu.be/DOUtZzTce2s），可看到劉德華在片中，與法國演員尚雷諾的精采對手戲。1060725