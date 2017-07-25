來源：海外網

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海外網7月25日電 當地時間25日上午，韓國前總統朴槿惠前往首爾中央地方法院，參加「親信干政」案第42場公審。

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這天她腳穿涼鞋，抓著女獄警的手走下押送車，並在攙扶下身體蜷縮著向法院走去。與前兩次出席審判時神情放鬆、面露微笑的場景不同，這一天的朴槿惠目無表情，笑容不再，也未同獄警交流。

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在21日和24日參加庭審時，朴槿惠曾因罕見的笑容備受媒體關注。據韓媒報導，21日上午，朴槿惠乘押送車輛抵達法院，下車后露出大方笑容，自她受審以來，這樣的笑容尚屬首次。報導稱，朴槿惠在與獄警說笑，但從照片來看，獄警神情嚴肅。24日，朴槿惠出現時神情放鬆，再度面露微笑。（編譯/海外網 劉強）