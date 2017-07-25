（中央社河內25日電）越南中央氣象中心指出，颱風桑卡（Sonca）持續往越南中部地區前進，預計今天傍晚登陸。越南中央防災指導委員會上午召開緊急會議，指示各地嚴陣以待，全力做好防颱準備。



越南中央氣象中心最新颱風資訊顯示，颱風桑卡今天上午7時中心位置距離越南中部海岸東南方150公里，中心最大風速達8級，預計傍晚登陸河靜（Ha Tinh）與廣平（Quang Binh）等中部省份。



越南中央氣象中心預報指出，颱風桑卡一旦登陸，將帶來強風暴雨，隨後可望減弱為熱帶低氣壓。



「青年報」新聞網站今天報導，越南中央防災指導委員會上午召開防颱緊急會議，指示各地相關部門嚴陣以待，隨時掌握颱風最新動態並做好防颱準備。



報導指出，為加強防颱，越南中部各地當局昨天下午已下令禁止船隻出海。



越南中央防災指導委員會官員表示，由於颱風塔拉斯（Talas）17日橫掃中部地區，加上環流影響，許多河川水位已高漲，應注意防洪。1060725