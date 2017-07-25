供水壓力變化溫馨提示

為確保供水安全，廣州市自來水公司在黃埔大道支線華坑路進行管道施工工程。施工期間，下列路段沿線供水壓力將有所下降，包括：石化路、黃埔東路、信華路至豐樂路路段、石化廠、黃埔新村、黃埔雅苑、金麗園花園、新溪新村、皇馬俱樂部等。

施工時間:

1、7月25日（星期二）22時至7月26日（星期三）6時

2、7月31日（星期一）22時至8月1日（星期二）6時

請有關單位和居民做好儲水準備，詳詢供水熱線96968。

廣州市自來水公司

2017年7月24日