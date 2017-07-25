■廣州日報全媒體記者？孫嘉暉

毫無疑問，過去一天，21歲中國小將李昊桐刷爆了高爾夫球界的朋友圈，在剛剛結束的高爾夫四大賽之一的英國公開賽上，他憑藉決賽輪全場最低63桿的瘋狂表現，將總成績定格在第3名，刷新了多項中國高爾夫球紀錄。值得一提的是，天津第13屆全運會期間，李昊桐將和女子高爾夫大滿貫球手馮珊珊一道領銜廣東隊，向冠軍發起衝擊，這兩位去年代表中國隊出戰里約奧運會的選手，還將續寫傳奇。

驚艷表現搶盡其他明星風頭

在比賽中，23歲的美國球員喬丹·斯皮思以268桿（低於標準桿12桿）的總成績奪冠，成為年度冠軍球員。與他同組的39歲美國球員馬特·庫查爾落後3桿獲得亞軍。如果單從最後一天的表現來看，李昊桐顯然才是場上最令人驚艷的明星。這位第一次參賽的21歲中國內地小夥子，在周日交出了全場最低的63桿，以274桿的總成績（低於標準桿6桿）排名單獨第3位。這是中國內地球員在男子高爾夫大滿貫賽上的最好成績。

一眾明星球員只能眼睜睜地看著李昊桐搶盡風頭。而北愛爾蘭球員羅里·麥克羅伊、西班牙球員拉法·卡布雷拉·貝略則以-5的成績排名並列第4，5位球員排名並列第6。世界第一達斯汀·約翰遜在決賽輪打出+7的77桿，最終以284桿的總成績排名並列第54位。

「我沒想到能打成這樣。不知道為什麼，從第8洞開始，我就一直推進洞，真是驚喜。」李昊桐說。他在自己的前7個洞一直保平標準桿，在第8、第9洞抓下了前兩隻小鳥。到了后9洞，李昊桐在第12洞抓下小鳥，這是他4天以來第一次在這個洞抓鳥，然後以連續4隻小鳥結束了最後4個洞。

不到3年進入世界頂級之列

李昊桐創下了中國高爾夫的多項紀錄：他不僅超越了梁文沖在2010年PGA錦標賽的並列第8位，63桿也是迄今為止中國內地男子高爾夫球員在大滿貫賽上的最好單輪成績（以總桿計）。此前，梁文沖在2010年的PGA錦標賽第3輪打出了64桿（-8），創造了呼嘯峽球場的最低桿數紀錄。

李昊桐也鎖定了明年英國公開賽和美國大師賽的參賽資格，他將在明年4月第一次踏上奧古斯塔國家高爾夫俱樂部的球道。7月，他將出現在蘇格蘭的卡諾斯蒂高爾夫林克斯，參加第147屆英國高爾夫公開賽。考慮到本場比賽之後他的世界排名提升（將鐵定進入前100位），李昊桐也將肯定能參加下月在美國北卡羅來納州舉行的年度最後一場大滿貫賽——PGA錦標賽。

李昊桐也因此成為第二位實現「全滿貫」——均在高爾夫四大滿貫賽上亮相的中國內地男子高爾夫球員。從2014年末贏得美巡中國賽獎金王，獲得美巡賽韋伯網巡迴賽參賽資格開始，不到3年，李昊桐將自己打造成了世界頂級球員。

本場比賽，李昊桐收穫了職業生涯中最大的一筆獎金——68.4萬美元。