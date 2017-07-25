（中央社記者汪淑芬台北25日電）一名郵局資深人員自民國98年起違規向保戶收取一次性保費，私自代管，估計金額新台幣2億至3億元，目前資金流向待查，中華郵政今天召開記者會致歉，並表示，保戶權益不受影響。



中華郵政發言人藍淑貞說，今年6月下旬發現，瑞芳郵局張姓經辦員自98年起，向部分保戶一次性收取所有年度保費成立郵政壽險契約，自行保管保費，再代為分期繳納，已嚴重違反規定。



中華郵政統計，張姓經辦員收取一次性保費的案件約800餘件、保戶約有300餘人，目前未到期保費約4億元，估計張姓經辦員8年來，私自代管的保費約2億至3億元。



藍淑貞說，目前郵政壽險繳費方法分年繳、半年繳、季繳及月繳4種，未開辦躉繳方式繳納保費；清查除張姓經辦員外，並未有其他員工有類似行為，現已解除張姓經辦員其所有業務權限。



中華郵政還不清楚張姓經辦員私自代管保費資金流向，將配合檢調單位調查。



藍淑貞說，初步得知張姓經辦員為提升業務績效，私自承諾給保戶約4%的保費優惠；不過，郵局對郵政人員銷售郵政壽險的佣金，約2%至5%不等，張姓經辦員真正用意仍待進一步了解。



藍淑貞表示，中華郵政公司已派人逐一向相關保戶說明，並辦理解除契約返還保戶其所繳保費，保戶權益不受影響，如果有保戶堅持不退保，也會專案處理，公司同時已研擬加強內部控制改善措施，防止類似事件再度發生。1060725