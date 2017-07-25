拍軍艦島影響赴日活動 蘇志燮：沒想過中央社 (2017-07-25 12:37)
（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南韓演員蘇志燮表示，拍攝導演柳承莞的電影「軍艦島」時，從未考慮過是否會對今後前往日本的活動造成影響。
南韓「日刊體育」指出，由於這部電影的題材較為敏感，蘇志燮表示，決定演出這部電影時，沒有考慮過對自己今後前往日本活動的影響。
電影「軍艦島」講述日本殖民統治朝鮮半島時期，被強制徵調到軍艦島做苦力的朝鮮人，冒著生命危險設法逃離軍艦島的故事。
蘇志燮在片中飾演一名有情有義、絕不服輸，活躍在當時漢城鐘路區一帶的黑幫分子。
蘇志燮接受採訪時說，「我堅信這部作品並不帶有這種負面色彩。我當時只考慮自己對這部電影是不是有用，完全沒有考慮過自己在日本的活動是否會受到影響。」
他又說，「日本粉絲們也很希望看到這部電影，大家都希望我努力拍戲，希望能早日看到電影上映。」1060725
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