▲劉德華即將來台，會見台灣影迷。（圖／CatchPlay，2017.07.25）

劉德華日前在華仔天地官方網站，發文喊話「Are you ready？」，引來各方猜測他是否復出在即。果不其然，為了宣傳自己監製主演的電影《俠盜聯盟》，電影公司已經正式確認，劉德華將來台參加8月10日舉辦的電影記者會與映前見面會，要好好會一會久違的台灣媒體與影迷。

今年1月，劉德華在泰國拍攝廣告時，因為不慎墜馬而導致骨盆多處骨折、筋腱肌肉拉傷，隨後返港治療修養半年時間，期間幾乎沒有出席任何公開活動，甚少露面。今日，電影《俠盜聯盟》官方宣布，劉德華不僅確認正式復出，並將參與《俠盜聯盟》在台灣的電影宣傳行程。

劉德華在片中飾演的神偷，有許多動作戲，而向來以「拚命三郎」著稱的他，在拍攝時不改敬業本色，事事親力親為。在拍攝一場進入密室的戲時，他懸吊在空中卻不慎撞到地洞邊緣，導致頭部受傷，即使在這樣的情況下，他照樣忍著傷痛堅持完成拍攝。

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