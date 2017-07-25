▲咘咘奶音萌死人。（圖／翻攝自臉書，2017.07.25）

賈靜雯與修杰楷婚後生下咘咘、Bo妞，並時常在社群網站分享育兒趣事，頗受網友歡迎。昨（24）日賈靜雯在臉書PO出咘咘用超萌奶音唱著兒歌〈數蛤蟆〉，忽快忽慢的節奏，讓她完全摸不著頭緒，女兒可愛模樣讓賈靜雯忍不住上傳與網友分享，只見咘咘的萌音配上俏皮舞姿，瞬間融化不少網友呢。

賈靜雯昨日PO出愛女咘咘唱歌影片，一開頭咘咘先高舉雙手，顯見興奮之情，而後用手好似要捏住鼻子，同時將〈數蛤蟆〉唱成快版，屁股還左右搖晃，十分動感。唱到一半，咘咘突然跳起自創舞步，如同幼兒版的「雲門舞集」，很是可愛。最後咘咘直接衝向賈靜雯，用甜蜜嗓音唱著快歌，充滿童趣的演出，使得賈靜雯也不禁笑出聲。

▲賈靜雯（左）上傳咘咘超萌奶音影片。（圖／翻攝自臉書，2017.07.25）

事後賈靜雯笑說：「實在太好笑忍不住要分享，（咘咘）自己會轉換節奏，正常版—慢版—快版，這次唱歌你們聽懂了嗎？」許多網友都前去朝聖咘咘高唱兒歌，紛紛打趣地說：「雖然聽不懂咘咘在唱什麼，但是很可愛。」、「很努力表達，但是我已經笑到跌倒。」、「可愛到翻，我看了10遍。」