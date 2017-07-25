文／MOOK景點家編輯部整理報導



高雄港都以迷人的夜景與建築知名，除了愛河之心、新光碼頭等景點外，近日又有新的打卡地標出現。高雄港11至15號碼頭包括光榮碼頭與真愛碼頭，地域廣大，常舉辦戶外表演及文創市集等活動，在這不僅可以欣賞美麗的港灣風景，還有近期剛啟用的輕軌「真愛碼頭站」、「光榮碼頭站」，及打卡新熱點「海洋文化及流行音樂中心」，讓高雄港再次掀起新的觀光熱潮。

光榮碼頭正在興建的流行音樂中心夜景 (圖／高雄記事本)

真愛碼頭「海洋文化及流行音樂中心」 (圖／kimmy860521)

高雄港真愛碼頭端13至15號的「海洋文化及流行音樂中心」，於近期剛完工，純白的外觀色調宛如小白鯨爬上碼頭上，魚形流線的建築設計搭配清水模的質感，深受網友喜愛，另外牆上還有立體的數字密碼，充滿美感的外型加上美麗的港灣風景，讓這裡成為熱門的打卡新景點。

真愛碼頭「海洋文化及流行音樂中心」 (圖／kiki66165)

高雄港11至15號碼頭的海音中心，占地約11.89公頃，主體包括可容納1萬2,000名觀眾的戶外表演場地、6,800席的室內大型表演場館，及容納200至1,000席不等的6間小型展演空間、流行音樂展示館、海洋文化展覽中心、渡輪碼頭、親水公園、腳踏車道和文創市集。

真愛碼頭「海洋文化及流行音樂中心」 (圖／kimmy860521)

矗立在愛河的出海口的真愛碼頭，以雙座雪白風帆造型聞名，並結合花卉構成的藝術設計，這裡可以欣賞到高雄市大樓林立的都市風貌，也可以眺望高雄港的海洋之美及欣賞大船入港的震撼感，加上輕軌站剛啟用，這裡可說是全台最美的城市水岸線。

真愛碼頭站 (圖／高雄記事本)

真愛碼頭站迷人夜景 (圖／高雄記事本)

【Info】

光榮碼頭

地址：高雄市苓雅區海邊路31號



真愛碼頭

地址：高雄市鹽埕區公園二路11號



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