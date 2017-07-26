每日限量400碗！ 米其林一星拉麵MORIZUMI進駐台灣MOOK景點家 (2017-07-25 11:20)
文／MOOK景點家陳玟霖整理報導
繼日本有名的一蘭拉麵來台設店引發一波熱潮之後，世界第一家登上米其林一星級的傳奇拉麵「Morizumi拉麵 森住康二」也入主台北東區SOGO忠孝館！
Morizumi拉麵插旗台北東區（圖／MORIZUMI）
有日本拉麵界｢鈴木一朗」稱號的拉麵職人森住康二，是極具大叔型男魅力的米其林主廚，更是全球首位日本拉麵摘星主廚，在日本擁有大批粉絲，以優雅美味的料理風格著稱。
全球首位日本拉麵摘星主廚森住康二（圖／SOGO）
「Morizumi拉麵 森住康二」台灣首店7月26日進駐，主要以醬油、梅子鹽味與辛口味噌三種湯頭為主，拉麵則採用日本國產小麥粉及澳洲小麥粉製作而成，鹼水由日本北海道進口，以保持主廚原創配方，原汁原味在台呈現！
Morizumi拉麵的麵條、湯頭都經過精心的揀選，以原汁原味在台呈現（圖／MORIZUMI）
「Morizumi拉麵 森住康二」拉麵單碗麵售價230元起，於太平洋SOGO百貨忠孝店B1美食街設立，每日限量400碗，要一嚐米其林星級拉麵的饕客可千萬不要錯過。
【Info】
店家名稱 MORIZUMI拉麵－森住康二
開幕日期 106年7月26日
店家地點 太平洋SOGO百貨忠孝店B1美食街
連絡電話 02-8773-8288
營業時間 平日11:00~21:30 假日前一天11:00~22:00
※開幕活動
活動時間 2017/7/26~2017/8/8
活動內容 凡點用主食拉麵類商品，即當場贈送飲料三選一
美味不輸台灣日本 2017韓國十大人氣泡麵
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15704
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