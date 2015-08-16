超可愛火箭轉蛋機快閃信義 七款甜點讓你扭MOOK景點家 (2017-07-25 11:00)
文／MOOK景點家吳品萱整理報導
這台超吸睛的「甜點扭蛋機」，原本位於台南海安路上，後來搬到了台中一中街，隨機環台的它選擇在暑期降落台北信義區，約莫200公分左右的大型扭蛋機，有著黃色火箭筒外觀，兼具大尺吋與可愛造型，足夠擺放滿滿冷藏甜點，讓路過的網友們都好奇觀望，投下手中零錢來獲得一顆圓滾滾的夢幻甜點扭蛋。
全台唯一甜點扭蛋機外表超吸睛。(圖 / 甜點扭蛋機)
火箭扭蛋機就搭設於ATT 4 FUN旁，由於本身知名度相當高，且外觀非常顯眼，不少粉絲們見到馬上認出，興奮上前排隊，從早到晚都人氣不減，現場總是充滿顧客，由於火箭內承載的甜點有限，若想體驗好吃又好玩的扭蛋，還得碰碰運氣。
到了晚上都還有很多人前來體驗火箭扭蛋機。(圖 / 甜點扭蛋機)
每天都隨機更新的扭蛋中，只需投幣60元，共有機會嚐到七種不同的甜點，特殊口味棉花糖、鬆餅、甜甜圈、蜂蜜蛋糕、布朗尼與動物幸運餅乾等等，無法預知的刺激感也成為主要賣點之一，甚至還創下單日狂銷500顆佳績。
歐洲專門進口機器製作，可以咬的棉花糖! (圖 / 甜點扭蛋機)
紮實的年輪蛋糕，吃了好幸福。(圖 / 甜點扭蛋機)
超特別的暑期限定扭蛋，活動從7/16持續至8/15，想試試看自己的手氣，不妨找時間前往!
[Info]
地點：台北信義區ATT 4 FUN
期間：7/16-8/15
全台四大特色販賣機 一百元就能抽到萬元獎品
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15715
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