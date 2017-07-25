三大廉航推暑期超優惠 飛日本來回大減價MOOK景點家 (2017-07-25 10:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
暑假旅遊旺季到來，許多遊客已經安排好旅遊的行程，也有部分遊客已開始規劃秋冬的旅遊。三間廉價航空包括捷星、虎航、樂桃於7月25日推出暑期超優惠、冬季機票早鳥促銷，由樂桃率先於凌晨開賣，緊接著虎航與捷星也同步登場，計畫到日本旅遊的遊客要抓緊搶票時機了。
(圖／樂桃虎航)
【Info】
樂桃航空Get Lucky暑期樂促銷
售票期間：2017年7月25日00:00至7月27日23:59
搭乘期間：2017年10月29日至12月21日
＊台北桃園 - 東京羽田
單程含稅 $1,780TWD起
來回含稅 $3,820TWD起
官網標價 $1,280
＊台北桃園 - 大阪
單程含稅 $1,780TWD起
來回含稅 $3,500TWD起
官網標價 $1,280
＊台北桃園 - 沖繩
單程含稅 $1,580TWD起
來回含稅 $2,660TWD起
官網標價 $1,080
＊高雄 - 大阪
單程含稅 $1,780TWD起
來回含稅 $3,500TWD起
官網標價 $1,280
※以上票價均包含手提行李１０公斤，不包含託運行李
※託運行李價格：２０公斤(一件) $880TWD(沖繩$630TWD)
(圖／台灣虎航)
台灣虎航2017冬季航班促銷第一波
售票期間：2017年7月25日10:00至7月27日23:59
搭乘期間：2017年10月29日至2018年3月24日
＊台北桃園／高雄 - 大阪
單程含稅＋手續費 $2,014TWD起
來回含稅＋手續費 $4,363TWD起
官網標價去程 $1,799起；回程 $2,134起
＊台北桃園 - 福岡
單程含稅＋手續費 $1,914TWD起
來回含稅＋手續費 $3,595TWD起
官網標價去程 $1,699起；回程 $1,466起
＊台北桃園 - 名古屋
單程含稅＋手續費 $1,914TWD起
來回含稅＋手續費 $4,034TWD起
官網標價去程 $1,699起；回程 $1,905起
＊台北桃園 - 仙台
單程含稅＋手續費 $2,314TWD起
來回含稅＋手續費 $4,128TWD起
官網標價去程 $2,099起；回程 $1,599起
＊台北桃園 - 函館
單程含稅＋手續費 $2,314TWD起
來回含稅＋手續費 $4,128TWD起
官網標價去程 $2,099起；回程 $1,599起
＊台北桃園 - 岡山
單程含稅＋手續費 $1,914TWD起
來回含稅＋手續費 $3,328TWD起
官網標價去程 $1,699起；回程 $1,199起
＊台北桃園 - 曼谷廊曼
單程含稅＋手續費 $2,060TWD起
來回含稅＋手續費 $4,299TWD起
官網標價去程 $1,845起；回程 $2,024起
※以上票價包含10公斤手提行李，不包含託運行李
※加上來回２０公斤托運行李：
大阪(台北/高雄發) 6,063起
福岡(台北發) 5,295
名古屋(台北發) 5,734
仙台(台北發) 5,828
函館(台北發) 5,828
岡山(台北發) 5,028
曼谷廊曼(台北發) 5,699
(圖／捷星台灣)
捷星台灣中暑特價促銷
售票期間：2017年7月25日10:00至7月27日23:59
搭乘期間：依航線不同
＊台北 - 東京成田
搭乘期間：2017年10月12日至12月14日，2018年1月9日至2月1日
單程含稅＋手續費 $1,698TWD起
來回含稅＋手續費 $3,317TWD起
＊台北 - 大阪
搭乘期間：2018年1月9日至2月1日
單程含稅＋手續費 $1,698TWD起
來回含稅＋手續費 $3,726TWD起
＊台北 - 新加坡
搭乘期間：2017年8月8日至8月28日，9月5日至9月28日
單程含稅＋手續費 $1,698TWD起
來回含稅＋手續費 $3,641TWD起
※以上票價均包含手提行李７公斤，不包含託運行李
※託運行李價格：２０公斤(不限件數)
東京 $660TWD
大阪／新加坡 $750TWD
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》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15739
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