文／MOOK景點家編輯部整理報導



暑假旅遊旺季到來，許多遊客已經安排好旅遊的行程，也有部分遊客已開始規劃秋冬的旅遊。三間廉價航空包括捷星、虎航、樂桃於7月25日推出暑期超優惠、冬季機票早鳥促銷，由樂桃率先於凌晨開賣，緊接著虎航與捷星也同步登場，計畫到日本旅遊的遊客要抓緊搶票時機了。

(圖／樂桃虎航)

【Info】

樂桃航空Get Lucky暑期樂促銷

售票期間：2017年7月25日00:00至7月27日23:59

搭乘期間：2017年10月29日至12月21日

＊台北桃園 - 東京羽田

單程含稅 $1,780TWD起

來回含稅 $3,820TWD起

官網標價 $1,280

＊台北桃園 - 大阪

單程含稅 $1,780TWD起

來回含稅 $3,500TWD起

官網標價 $1,280

＊台北桃園 - 沖繩

單程含稅 $1,580TWD起

來回含稅 $2,660TWD起

官網標價 $1,080

＊高雄 - 大阪

單程含稅 $1,780TWD起

來回含稅 $3,500TWD起

官網標價 $1,280

※以上票價均包含手提行李１０公斤，不包含託運行李

※託運行李價格：２０公斤(一件) $880TWD(沖繩$630TWD)

(圖／台灣虎航)

台灣虎航2017冬季航班促銷第一波

售票期間：2017年7月25日10:00至7月27日23:59

搭乘期間：2017年10月29日至2018年3月24日

＊台北桃園／高雄 - 大阪

單程含稅＋手續費 $2,014TWD起

來回含稅＋手續費 $4,363TWD起

官網標價去程 $1,799起；回程 $2,134起

＊台北桃園 - 福岡

單程含稅＋手續費 $1,914TWD起

來回含稅＋手續費 $3,595TWD起

官網標價去程 $1,699起；回程 $1,466起

＊台北桃園 - 名古屋

單程含稅＋手續費 $1,914TWD起

來回含稅＋手續費 $4,034TWD起

官網標價去程 $1,699起；回程 $1,905起

＊台北桃園 - 仙台

單程含稅＋手續費 $2,314TWD起

來回含稅＋手續費 $4,128TWD起

官網標價去程 $2,099起；回程 $1,599起

＊台北桃園 - 函館

單程含稅＋手續費 $2,314TWD起

來回含稅＋手續費 $4,128TWD起

官網標價去程 $2,099起；回程 $1,599起

＊台北桃園 - 岡山

單程含稅＋手續費 $1,914TWD起

來回含稅＋手續費 $3,328TWD起

官網標價去程 $1,699起；回程 $1,199起

＊台北桃園 - 曼谷廊曼

單程含稅＋手續費 $2,060TWD起

來回含稅＋手續費 $4,299TWD起

官網標價去程 $1,845起；回程 $2,024起

※以上票價包含10公斤手提行李，不包含託運行李

※加上來回２０公斤托運行李：

大阪(台北/高雄發) 6,063起

福岡(台北發) 5,295

名古屋(台北發) 5,734

仙台(台北發) 5,828

函館(台北發) 5,828

岡山(台北發) 5,028

曼谷廊曼(台北發) 5,699

(圖／捷星台灣)

捷星台灣中暑特價促銷

售票期間：2017年7月25日10:00至7月27日23:59

搭乘期間：依航線不同

＊台北 - 東京成田

搭乘期間：2017年10月12日至12月14日，2018年1月9日至2月1日

單程含稅＋手續費 $1,698TWD起

來回含稅＋手續費 $3,317TWD起

＊台北 - 大阪

搭乘期間：2018年1月9日至2月1日

單程含稅＋手續費 $1,698TWD起

來回含稅＋手續費 $3,726TWD起

＊台北 - 新加坡

搭乘期間：2017年8月8日至8月28日，9月5日至9月28日

單程含稅＋手續費 $1,698TWD起

來回含稅＋手續費 $3,641TWD起

※以上票價均包含手提行李７公斤，不包含託運行李

※託運行李價格：２０公斤(不限件數)

東京 $660TWD

大阪／新加坡 $750TWD



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