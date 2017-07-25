中印對峙 王毅：印軍應老老實實退出去中央社 (2017-07-25 12:04)
（中央社記者尹俊傑北京25日電）中印邊防部隊在兩國邊界錫金段對峙已一個月。中國大陸外交部長王毅24日首度就此表態，堅稱印度方面承認進入中國大陸領土，「老老實實地退出去」是解決問題的辦法。
根據中國大陸外交部官網今天發布的新聞稿，王毅24日在泰國曼谷接受媒體採訪時聲稱，中印邊界對峙事件「是非曲直十分清楚，就連印度的高官也公開表示，中國軍人並未進入印度領土」。
王毅說，「也就是說，印方承認進入了中國領土。解決這個問題也很簡單，那就是，老老實實地退出去。」
中印邊防部隊6月在兩國邊界錫金段爆發越界爭議。北京指控印度邊防部隊越界阻止陸方在洞朗地區（印度稱都克蘭）修路，新德里則反控陸方邊防部隊越界摧毀印方碉堡，雙方各執一詞，相持不下。
公開紀錄顯示，這是中國大陸官方6月26日指控印方越界以來，王毅首次就中印邊界對峙事件對外表態。
這段期間，北京方面一再宣稱印度邊防人員仍滯留在中國大陸領土，並表示將「非法越界」的印度邊防人員撤回到中印邊界錫金段印方一側，是雙方展開任何有意義對話的前提和基礎。
第七次金磚國家安全事務高級代表會議預定7月27至28日在北京舉行，外界關注中印是否會討論邊界對峙事件。中國大陸外交部發言人陸慷24日重申上述立場，強調陸方「絕不會在領土主權問題上作任何妥協」。
中國大陸國防部發言人吳謙24日也敦促印方撤回越界的邊防部隊，「不要心存僥倖，不要抱著不切實際的幻想」。他還說，陸方將不惜一切代價維護自身領土主權和安全利益，「撼山易，撼解放軍難」。1060725
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