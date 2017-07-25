野生李千娜撞抓寶人潮 萌樣超迷人NOWnews今日新聞 (2017-07-25 11:54)
藝人李千娜先前因演唱「通靈少女」插曲〈不曾回來過〉獲得好評，近期她迷上經營IG，常自拍短片上傳、與粉絲互動。她24日時上傳一段影片，只見她闖入大批人潮中，以為有特賣會，卻只見每個人都在低頭滑手機，就她一人狀況外，詢問之下才知道原來是誤闖「抓寶人潮」，讓網友笑翻。
手機遊戲「Pokemon GO」近日於台灣展開周年活動，稀有寶可夢「洛奇亞」、「急凍鳥」於近日登場，也讓寶可夢訓練師們再度駐足街頭。日前台北東區再被抓寶人潮擠爆，藝人李千娜現身街頭以為是有特賣會活動，讓她興致勃勃，但只見大家都在低頭滑手機，讓她一臉狐疑問：「發生什麼事啊？」後來才知道原來是誤闖抓寶訓練師人潮，只見大家都忙著跟神獸奮戰，沒人注意到李千娜從身邊走過。但李千娜可愛的舉動也融化網友，留言：「太可愛了，竟然沒人把妳當寶抓。」、「我想抓千娜獸。」
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