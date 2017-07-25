韓片屍速列車 9月將在日本上映中央社 (2017-07-25 11:53)
（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）去年在南韓創下票房佳績的災難電影「釜山行」，在台灣上映片名改為「屍速列車」，9月1日在日本上映則將更名為「新感染：特級列車」。
南韓「亞洲經濟」報導，「屍速列車」在全球160多個國家和地區發行，去年7月22日在北美上映後，曾先後在歐洲、南美等地上映。
「屍速列車」將在日本44個城市、148家戲院與影迷見面，上映規模創韓國影片之最。
「屍速列車」導演延尚昊將於8月中旬前往日本宣傳影片。
電影「屍速列車」於去年7月20日在南韓上映，吸引1150萬觀眾。在北美、歐洲、南美等地上映時，也創下超過5200萬美元的票房收入，法國高蒙公司日前宣布將翻拍英語版「屍速列車」。1060725
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