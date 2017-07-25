大陸再推便利軍人措施 可優先搭高鐵中央社 (2017-07-25 11:41)
（中央社記者張謙香港25日電）中共八一建軍節即將到來，除了鋪天蓋地的宣傳外，當局即將開放軍人可以優先搭乘高鐵，優先對象包括軍隊人員及其隨行家屬。中國大陸先前已推出軍人在機場享有優先通道的便利。
解放軍報今天報導，中國鐵路總公司、中央軍事委員會後勤保障部近日聯合決定，在大陸全國鐵路系統展開軍人出行依法優先工作，自8月1日起實行。
報導表示，這次優先工作的內容及範圍包括設立軍人優先購票窗口，原則上軍級以上單位駐地車站都應設立。
此外，直轄市、省會（首府）及計畫單列市所在地主要鐵路客運站應設軍人候車區，原則上軍級以上單位駐地車站均應設立
報導指出，優先對象包括軍隊人員及其隨行家屬。
報導表示，這項措施是要完善軍人優先出行相關政策措施，保障軍人依法優先權利，以及增強軍人榮譽感、自豪感等。
在此之前，中國大陸已在各機場設立軍人優先通道，讓軍人及家屬在機場通關上享有便利。
中國大陸的高鐵已成為軍方重要戰略運輸工具。大概六年前，香港鏡報曾刊登文章指出，在戰時，中國大陸高鐵除了經濟效益外，也有軍事戰略意義。
報導提到，中共空軍當時所有的運輸能力，僅能運送一個師的兵力投送到千公里外的戰區，高鐵的建成突破性解決了這一難題。
又比如，中國大陸可借用高鐵的高速性，把彈道飛彈迅速部署到某一個戰略方向。1060725
關鍵字：
下一則：多用途的橘皮
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IPOD 襪套．ipod touch iphone5．IPOD 蘋果．philips ipod．IPOD NANO 五代．IPOD 腰包．IPOD 項鍊．iPod classic 160G．ipod 4G．IPOD 葡萄．Apple iPod．iPod mini USB．IPOD nano 16g．ipod 配件．IPOD 吉他．IPOD mp5．iPod Touch 32GB．IPOD 手機．ipod 防水．IPOD 皮夾．iPod Touch 4．ipod s．IPOD 麵包．IPOD nano．IPOD 襪子．IPOD 起子．iPhone iPod．3C ipod．IPOD CD．ipod touch 64g
- 【HERMES】小牛皮豬鼻鎖鏈拖鞋(37號)(黑色)
- cado新型藍光光觸媒全方位空氣清淨機AP-C200
- 【BURBERRY】經典大格紋兩面顏色漸層羊毛絲綢披肩/圍巾(桃
- Rockport 奢華牛津雕花綁帶皮鞋-黑
- ASUS ZenFone 3 Zoom 5.5吋4G/64G ZE553KL雙鏡頭12倍變焦手
- TODS 麂皮蛇紋弧形豆豆芭蕾舞鞋(36~38號)(橘色)
- 1/3 A Life 天絲舒柔10cm高透氣抗菌記憶床墊-單人3尺
- 鴻宇HongYew 美國PIMA棉 400織-阿雷克斯 高貴金 雙人薄被套
- 義大利BGilio-十字紋牛皮雙色典雅手提包(附小包)-桃紅1965.
- 【Ray-Ban雷朋】3025 VS 2140F系列-熱銷款太陽眼鏡/墨鏡(多
颱風黃色預警發佈 「納沙」明日將登陸台灣南部沿海【北京新浪網】
台學生赴印旅遊遭拒 因「護照」上有「China」【北京新浪網】
朝鮮深夜發射新導彈射程驚人！美日韓激烈反應【北京新浪網】
美媒關注中國水下滑翔機進南海:可探測美國潛艇【北京新浪網】
颱風「納沙」登陸台灣 強度加強向其中北部沿海靠近【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》