（中央社記者張謙香港25日電）中共八一建軍節即將到來，除了鋪天蓋地的宣傳外，當局即將開放軍人可以優先搭乘高鐵，優先對象包括軍隊人員及其隨行家屬。中國大陸先前已推出軍人在機場享有優先通道的便利。



解放軍報今天報導，中國鐵路總公司、中央軍事委員會後勤保障部近日聯合決定，在大陸全國鐵路系統展開軍人出行依法優先工作，自8月1日起實行。



報導表示，這次優先工作的內容及範圍包括設立軍人優先購票窗口，原則上軍級以上單位駐地車站都應設立。



此外，直轄市、省會（首府）及計畫單列市所在地主要鐵路客運站應設軍人候車區，原則上軍級以上單位駐地車站均應設立



報導指出，優先對象包括軍隊人員及其隨行家屬。



報導表示，這項措施是要完善軍人優先出行相關政策措施，保障軍人依法優先權利，以及增強軍人榮譽感、自豪感等。



在此之前，中國大陸已在各機場設立軍人優先通道，讓軍人及家屬在機場通關上享有便利。



中國大陸的高鐵已成為軍方重要戰略運輸工具。大概六年前，香港鏡報曾刊登文章指出，在戰時，中國大陸高鐵除了經濟效益外，也有軍事戰略意義。



報導提到，中共空軍當時所有的運輸能力，僅能運送一個師的兵力投送到千公里外的戰區，高鐵的建成突破性解決了這一難題。



又比如，中國大陸可借用高鐵的高速性，把彈道飛彈迅速部署到某一個戰略方向。1060725