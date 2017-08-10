作者：余宗翰

說到無人車這高等技術，似乎「只應歐美有」，實際上歐美日等汽車大國確實跑得比較前面，包括野心勃勃的中國也已起步狂追，百度無人車早已上路實測。

台灣在無人車領域的確落後，但今年跨出了第一步。7月7號，喜門史塔雷克(7Starlake)引進法國level 4 自駕小巴(「國際汽車工程師協會」將汽車的自動駕駛分為五個層級，level 4 無人車能在動態駕駛中全面承擔駕駛任務) EZ10開始在台大水源校區上路實測，提供接駁服務。

2017年是台灣的無人車元年

如果說2016年是台灣的「VR元年」，那今年可說是「無人車元年」。

喜門史塔雷克總經理丁彥允期許，「希望自駕小巴可以配合政府前瞻計畫的軌道建設，提供第一哩路或最後一哩路，紓解公共運輸串接的困難。」

丁彥允曾表示，希望台灣可以整合學界與產業資源打造MIT的自駕巴士，與國際接軌。丁認為在5G未普及前Level 5 無人車 (自動駕駛的最高層級，指無人車在任何情況下均不用人類介入)很難發展，但台灣許多大都會市中心的棋盤式公車路線是Level 4 自駕巴士所需要的固定路網。意即台灣可以從level 4 自駕巴士開始發展無人車技術。

台灣的科技實力不容小覷

世界知名的法國自駕巴士公司NAVYA目前已完成上萬公里的道路實測，接駁超過1.3萬人次，而提供NAVYA電腦系統的是來自台灣的StackRack。StackRack的母公司正是喜門史塔雷克。根據《科技新報》，自動駕駛涉及了機電即時性指令傳導、人工智慧學習系統、圖資運算等高負載工作，也考驗行車中的系統穩定度，而StackRack正是這些領域的佼佼者。

丁彥允希望未來透過交通部、科技部、經濟部等政府部門的支持，台灣可以廣泛建立無人車的時段與場域，加上路線的規劃、地圖的建置、情境的本地化，漸漸完善MIT的自動駕駛技術。他認為，「無人車會引發很多面向的革命，包括停車場、大眾運輸、交通管理，甚至是共享經濟。」

想更了解丁彥允嗎？KNOWING新聞與國家發展委員會、亞洲‧矽谷計畫執行中心、AppWorks之初創投、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會、TSS台灣新創競技場共同主辦的「WHATs NEXT！移動到未來」第二屆產業高峰論壇，其中也邀請到丁彥允一同來探討台灣年輕世代如何創造世界級的競爭力，有興趣的朋友們千萬不要錯過。

「WHATs NEXT！移動到未來」第二屆產業高峰論壇

峰會時間：2017/8/10 (四) 9:10-17:00

峰會地點：三創數位生活園區5F CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號）