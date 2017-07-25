歌手張信哲為新歌「說」赴北海道一處廢棄的火力發電廠取景，令張信哲喜愛到想花錢買下改建，其中一幕是張信哲站在沖繩海中央的礁岩上拍攝，工作過程中必須跟潮汐比快。（潮水音樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年7月25日