張信哲赴日本廢棄發電廠取景中央社 (2017-07-25 11:50)
歌手張信哲為新歌「說」赴北海道一處廢棄的火力發電廠取景，令張信哲喜愛到想花錢買下改建，其中一幕是張信哲站在沖繩海中央的礁岩上拍攝，工作過程中必須跟潮汐比快。（潮水音樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年7月25日
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