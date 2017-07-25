歌手張信哲（左）為新歌「說」赴日本沖繩海邊取景，並邀有「小周慧敏」之稱的陳語安（右）擔任女主角，兩人首度合作，導演安排他們站在海中央的礁岩上拍攝，工作過程中必須跟潮汐比快。（潮水音樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年7月25日