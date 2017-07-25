Hebe甜曬度假風美照 Ella狂讚：勁寶生母好美NOWnews今日新聞 (2017-07-25 10:55)
女子天團S.H.E即便許久未合體出專輯，三殊感情依舊好到破表。昨（24）日Ella甜蜜曬出與老公賴解孵、兒子勁寶在泳池邊的度假照，Hebe不讓好友專美於前，也PO出在自家陽台煞有其事地戴著草帽、墨鏡的唯美照，搞笑地說：「嗯我很有事。」
Hebe歌唱實力備受好評，工作滿檔的她，在臉書透露想度假之意。她曬出度假風的美照表示，「曬太陽、喝咖啡、度假。但，是在家裡陽台。」更笑說在自家陽台戴草帽、墨鏡很有事，但Hebe也不諱言承認自己「很有事」，逗樂一票粉絲。
▲Hebe仙氣十足。（圖／翻攝自臉書，2017.07.25）
曾在演唱會化身「師姐」的Hebe最後不忘開釋粉絲，「心事是想度假，心裡想度假哪裡都是天堂。」而她美麗的自拍照讓不少網友紛紛誇讚：「好像林志玲！」好姊妹Ella也大方讚美Hebe仙氣十足的模樣，直呼：「太漂亮了，勁寶他生母真的很美。」
▲S.H.E組團超過15年，三殊感情甚篤。（圖／翻攝自臉書，2017.07.25）
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