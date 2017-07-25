雪莉脫序行為層出不窮，最近在IG上傳扯咬貓皮膚的短片，被網友罵翻。（圖／翻攝自IG , 2017.07.25）

南韓女星雪莉退出團體後，脫序行為層出不窮，但是她似乎樂在其中，而她日前上傳了一段烤鰻魚的影片，雪利用怪聲配音，影片一發布立即被網友罵到臭頭，近日她又在直播裡大啃貓咪的皮膚，恐怖行徑嚇歪一票人。

雪莉家中養了許多枝芬克斯貓，而這種貓的特色是沒有貓，所以需要悉心照料，而她近日在IG上秀出與愛貓玩的影片，一開始舔貓、吻貓不說，後來還吸住貓的耳朵，甚至用牙齒咬扯貓咪的皮膚，原以為會是萌萌愛的逗弄，卻變成了獵奇的畫面，因此引起各界討論，還有網友說這是虐待貓的行為。