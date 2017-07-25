TFBOYS穿女裝正翻 粉絲狂讚NOWnews今日新聞 (2017-07-25 11:21)
大陸鮮肉男團TFBOYS，由三位平均年齡16歲的男生所組成，成員有王俊凱、王源、易烊千璽，能唱能跳的他們更積極往戲劇圈展，三人合體演出戲劇《我們的少年時代》，而官方於近日也公開了劇中扮相，王俊凱及王源居然是以女生裝扮出現，因此引起外界熱議。
釋出照片中，只有易烊千璽是帥氣的王子裝扮，其餘兩人都穿著可愛的蓬蓬裙，王俊凱的裙子是紅色的，原本俐落的短髮變成了浪漫的法式捲髮，頭上還戴著俏皮的髮飾，而乾淨的臉蛋搭上淡妝，竟然意外的無違和；至於王源則是身穿暗色的洋裝，頭上的假髮是可愛的雙辮子，兩個人比女生還漂亮，因此讓許多粉絲驚呼太美了。
▲王俊凱身穿紅色洋裝，頭上還戴著可愛的飾品，非常可愛。（圖／翻攝自微博電視微博 , 2017.07.25）
▲王源的髮型則是雙辮子。（圖／翻攝自微博電視微博 , 2017.07.25）
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