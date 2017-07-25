LINE推出免費貼圖 動態吃貨雞仔超可愛NOWnews今日新聞 (2017-07-25 11:23)
想要增加LINE貼圖機會來了，今（25）日LINE新增三款免費貼圖，分別是「LINE禮品小舖吃貨雞仔動態貼圖」、「momo co X 小米柴犬：一起玩！」、「朵璽X金桃Baby-卵Q大丸」，總共有24張免費貼圖。
貼圖人物吃貨雞仔相當受到歡迎，創作者相當年輕，擁有許多喜好者，此次免費動態貼圖，「LINE禮品小舖吃貨雞仔動態貼圖」，只要加入LINE禮品小舖官方帳號，在8月25日之前，都能獲得免費貼圖。
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