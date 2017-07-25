張信哲想買廢棄發電廠 拍MV和潮汐賽跑中央社 (2017-07-25 11:03)
（中央社記者江佩凌台北25日電）歌手張信哲為新歌「說」赴北海道一處廢棄的火力發電廠取景，令張信哲喜愛到想花錢買下改建，其中一幕是張信哲站在沖繩海中央的礁岩上拍攝，工作過程中必須跟潮汐比快。
有「情歌王子」之稱的張信哲，日前為新歌「說」特地飛往日本北海道和沖繩拍攝音樂錄影帶，兩地分屬日本國境最北和最南，氣溫相差攝氏15度。
導演陳映之找到北海道夕張一處廢棄的火力發電廠取景，這座名叫「清水澤」的火力發電廠至今已有100年以上的歷史，讓對建築和古董有興趣的張信哲非常驚喜，裡頭的門、窗、樓梯和格局，都令張信哲讚嘆不已。
聽到發電所不久後就要拆除，讓張信哲很想「搶救」，希望花錢把它買下來改建為文創用途，但他聽到當地已有其他計畫，只能扼腕嘆息。張信哲說，「但也高興可以把它最後的身影忠實記錄下來。」
此外，張信哲MV「說」還邀有「小周慧敏」之稱的陳語安擔任女主角，由於導演安排他們站在海中央的礁岩上拍攝，滑溜溜的礁岩讓工作人員跌得東倒西歪，團隊們也必須趕在漲潮之前趕快上岸，因此拍攝過程時間壓力相當大。
除了導演精心拍攝的橋段外，一行人常在收工後意外拍攝到不少「無敵美景」。有一幕為張信哲在沖繩古宇利大橋上捕捉到「漫步在雲端」的絕美畫面；此外，有一天收工後路經小漁村，發現斗大的夕陽即將沒入海中，導演讓張信哲沐浴在金色夕陽下，都讓MV「說」留下多幕美麗的畫面。
張信哲新歌「說」音樂錄影帶，24日起在張信哲YouTube官方頻道播出。1060725
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