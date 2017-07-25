市川海老藏甩再婚傳聞 告白亡妻：宇宙唯一的愛NOWnews今日新聞 (2017-07-25 10:28)
日本女主播小林麻央在去年發現罹癌，在部落格上分享抗癌歷程，於上月22日過世，而她的丈夫市川海老藏在痛失愛妻後，時常在部落格寫下懷念亡妻字句的文章，一個人父代母職，扶養一雙兒女。但是卻驚傳「梨園」大老希望他再娶，才不會耽誤事業，而他為了澄清，再次於部落格寫下關於亡妻曾經寫的信，傳達對亡妻的感情。
市川海老藏本名堀越寶世，是知名的歌舞伎演員，妻子小林麻央過世後，一舉一動都受到外界的注意。現在的他不僅要顧事業還要一個人扛起家庭責任，因此「梨園」大老非常擔心他顧不到事業，所以希望他再娶，並開出名單，名單中居然有小林麻央的姐姐小林麻耶，讓市川被罵翻。
消息傳出後沒多久，市川就在部落格上貼出亡妻生前寫給他的書信，並寫道，想起很多麻央的事情，「在麻央寫的信裡，總是充滿我的事，以及告訴我，我是她宇宙唯一的愛。」最後他在文末留下「一直都是宇宙唯一的愛與眼淚」，似乎是在澄清再娶傳聞。
關鍵字：
上一則：聯合公園發文悼查斯特：你是最棒的
下一則：聯合公園發文悼查斯特：你是最棒的
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Pierre cardin 氣墊鞋．氣墊鞋 黏貼款．牛皮 氣墊鞋 女鞋．真皮 氣墊鞋．雨傘牌 氣墊鞋．La new Bears 氣墊鞋 綜合．台灣製 氣墊鞋．手工 氣墊鞋．kimo 氣墊鞋．the one 氣墊鞋．nike air max 氣墊鞋．日系 氣墊鞋．核心 氣墊鞋．增高氣墊鞋．黑傑克 氣墊鞋．sheloves 增高氣墊鞋．蘋果 氣墊鞋．平底 氣墊鞋．女鞋 牛皮 氣墊鞋．GP bird 氣墊鞋 綁帶式．CUMAR 真皮 氣墊鞋．LOTTO 氣墊鞋．牛皮氣墊鞋．Miss Crew 氣墊鞋．GORE-TEX 氣墊鞋．La new 氣墊鞋．ohoh-mini 孕婦裝 氣墊鞋．氣墊鞋 台灣製．BLACK 黑傑克 氣墊鞋．A.S.O 奈米 氣墊鞋
- 夢菲思 三線羊毛+透氣強化蜂巢式獨立筒床墊-雙人5尺
- 【MAX&CO.】-時尚光學眼鏡MAC234F(黑色)
- MG珍寶-黑鑽雲端-乳膠-竹碳紗硬式獨立筒床-雙人加大6尺
- 【TOM FORD光學眼鏡】時尚質感光學眼鏡-琥珀框-圓柱腳(TF42
- 【海夫健康生活館】開門式浴缸 外開 輪椅專用 115T水柱按摩
- KENZO 綠彩色織紋拼接羊毛針織上衣(100%WOOL)
- 【CASIO EDIFICE】急湧顛峰計時藍芽賽車腕錶-黑(EQB-510DC-
- 【Ray Ban】復古方形全框琥珀光學眼鏡(RB5305D 2372)
- Pathfinder派菲德 硬製好眠獨立筒床墊-雙人加大6尺
- AT HOME-韋伯6 尺柚木三抽長櫃
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
私密照外流王心凌喊告 姚元浩發聲明【NOWnews今日新聞】
野生李千娜撞抓寶人潮 萌樣超迷人【NOWnews今日新聞】
瓊瑤為平鑫濤慶生 「你要我寫的書」回嗆平家人【NOWnews今日新聞】
無預警關粉絲團嚇壞網友 澎恰恰：想了很久【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》