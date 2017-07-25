市川海老藏澄清再婚謠言，在部落格貼出小林麻央生前寫給他的信，寫下懷念亡妻的字句。（圖／翻攝自IG , 2017.07.25）

日本女主播小林麻央在去年發現罹癌，在部落格上分享抗癌歷程，於上月22日過世，而她的丈夫市川海老藏在痛失愛妻後，時常在部落格寫下懷念亡妻字句的文章，一個人父代母職，扶養一雙兒女。但是卻驚傳「梨園」大老希望他再娶，才不會耽誤事業，而他為了澄清，再次於部落格寫下關於亡妻曾經寫的信，傳達對亡妻的感情。

市川海老藏本名堀越寶世，是知名的歌舞伎演員，妻子小林麻央過世後，一舉一動都受到外界的注意。現在的他不僅要顧事業還要一個人扛起家庭責任，因此「梨園」大老非常擔心他顧不到事業，所以希望他再娶，並開出名單，名單中居然有小林麻央的姐姐小林麻耶，讓市川被罵翻。

消息傳出後沒多久，市川就在部落格上貼出亡妻生前寫給他的書信，並寫道，想起很多麻央的事情，「在麻央寫的信裡，總是充滿我的事，以及告訴我，我是她宇宙唯一的愛。」最後他在文末留下「一直都是宇宙唯一的愛與眼淚」，似乎是在澄清再娶傳聞。