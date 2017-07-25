疑似富士康內部傳出訊息，工廠已經小規模生產iPhone 7S與8，但目前每天可能只能做出兩百台，所以新功能應該不會有太大變化，螢幕指紋辨識可能無望了，推測應該Touch ID結合電源鍵，類似Sony手機設計。

外傳iPhone 8規格配置，應該仍然會是1200萬畫素雙鏡頭，分別是廣角與長焦，但光圈可能會加大，同時改善對焦速度，並且採用L型電池，容量不清楚是否加大，充電速度有可能增加。

蘋果螢幕指紋辨識一年多前就傳出，三星似乎也有類似研發，但兩家公司都可能無法放到即將發布手機上，iPhone最新臉部辨識技術，利用3D感測器，使用者可以照臉解鎖，但3D感測器放在手機背部，就是AR最佳利器。

目前外界猜測，iPhone 8可能會有OLED版與LCD版，有望在9月5日或6日正式發布，最低內存容量64GB，意味著32GB內存iPhone可能走進歷史，預估售價可能1100美元起跳，換算新台幣約33000元。