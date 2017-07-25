預報趨保守 鄭明典：天氣形態還在調整中央社 (2017-07-25 10:47)
（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象局科技中心主任鄭明典今表示，天氣型態很明顯地還在調整當中，所以使用模式預報結果需要比平時保守一些。
氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書表示，最近的天氣型態很像「季風環流圈」(Monsoon gyre)形成過程，相對的高、低壓配置似乎都有，但還不到位。
鄭明典說，最大差異可能是來自中緯度深槽的影響還在，所以天氣型態很明顯地還在調整當中。
鄭明典表示，這類變動相對快速的天氣系統，模式預報的誤差比較容易被放大，所以使用模式預報結果需要比平時保守一些。
根據氣象局網站，季風環流可視為一個超大尺度的海陸風系統，主要成因是海洋和陸地的熱容量不同、太陽照射地球的位置隨季節改變及科氏力的影響所致。
由於海洋的熱容量較大，溫度變化較緩和，而熱容量較小的陸地溫度變化則較大，陸地和海洋吸收太陽輻射後的加熱與冷卻速度不同，造成季節性的環流變化。1060725
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