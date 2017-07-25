韓媒:韓國又一行業業績因「薩德」遭重創北京新浪網 (2017-07-25 09:51)
海外網7月25日電 部署「薩德」給韓國帶來的負面影響，仍在持續發酵。最近，韓國又有一個行業整體亮起紅燈。據韓媒報導，近期韓國出現消費心理改觀的跡象，但百貨店業績並未出現明顯的恢復態勢，中國赴韓遊客的大幅減少系主因。對此韓國百貨店業界叫苦不迭，並期盼中國遊客早日重返。
韓聯社25日援引韓國百貨店業界的消息稱，樂天百貨店總店今年上半年中國客人的銷售額較去年同期減少49%。為了挽救因中國客人銳減帶來的業績下滑，百貨店大力招攬東南亞與日本等地的客人，並使得這部分客人的比重從4%上升到7%。不過，事實證明，要指望東南亞與日本客人來填補中國「金主」的空白，仍然是「杯水車薪」。
業績一夜變天，同樣叫苦的還有韓國新世界百貨店。
今年2月末，新世界百貨店中國客人銷售額較去年同期相比增長62%，但笑顏剛剛舒展，就在「薩德」的重創下變成哭臉。進入4月以後，中國赴韓遊客銳減，百貨店業界一夜間「變天」：中國客人銷售額連續3個月出現下滑趨勢，6月份的中國客人銷售額較去年同期相比，更是減少18%以上。另外，憂心忡忡的還有現代百貨店：今年上半年中國客人銷售額較去年同期相比減少16%。
報導稱，雖然近期韓國出現消費心理改觀的跡象，但百貨店業績並未出現明顯的恢復態勢。中國赴韓遊客的大幅減少系主因。因為按照以往數據，部分位於中國遊客聚集區的市中心百貨店，中國客人銷售額佔總銷售額的比重高達15%以上。
韓國百貨店業界人士表示，中國客人減少，正在給百貨店的業績帶來負面影響。「只有中國遊客重返，百貨店業績的增長態勢才會更有彈性。」（編譯/海外網 劉強）
（來源：海外網）
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