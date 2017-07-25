聯合公園發文悼查斯特：你是最棒的中央社 (2017-07-25 10:33)
（中央社紐約24日綜合外電報導）美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）上週自縊身亡後，團員們發表聲明表示他們心都碎了。
聯合公園今天表示：「當我們得知發生什麼事時，我們家人仍受到悲傷和難以置信的情緒所震撼。」
查斯特在洛杉磯附近的家中用房門上吊，洛杉磯郡驗屍官判定死因為自殺。一名司機打電話報警，他說女管家在第一時間發現查斯特的屍體。電話錄音中可以聽到女管家的痛哭聲。
聯合公園在聲明一開頭寫說：「親愛的查斯特。」
「你觸動了許多人的心，可能比你想像的還多。過去幾天我們看到從世界各地公開或私下湧入的愛與支持。泰琳達（Talinda，查斯特的妻子）和家屬非常感激，也想讓世人知道你是最棒的丈夫、兒子與父親，少了你，這個家將不再完整。」
查斯特上週輕生後，聯合公園的專輯重新登上告示牌（Billboard）前20名。
聯合公園5月發行的「光芒再現」（One More Light）銷量上週激增461%，在告示牌200專輯排行榜上第17名，賣出2萬2000張專輯。（譯者：中央社陳昱婷）1060725
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Pierre cardin 氣墊鞋．氣墊鞋 黏貼款．牛皮 氣墊鞋 女鞋．真皮 氣墊鞋．雨傘牌 氣墊鞋．La new Bears 氣墊鞋 綜合．台灣製 氣墊鞋．手工 氣墊鞋．kimo 氣墊鞋．the one 氣墊鞋．nike air max 氣墊鞋．日系 氣墊鞋．核心 氣墊鞋．增高氣墊鞋．黑傑克 氣墊鞋．sheloves 增高氣墊鞋．蘋果 氣墊鞋．平底 氣墊鞋．女鞋 牛皮 氣墊鞋．GP bird 氣墊鞋 綁帶式．CUMAR 真皮 氣墊鞋．LOTTO 氣墊鞋．牛皮氣墊鞋．Miss Crew 氣墊鞋．GORE-TEX 氣墊鞋．La new 氣墊鞋．ohoh-mini 孕婦裝 氣墊鞋．氣墊鞋 台灣製．BLACK 黑傑克 氣墊鞋．A.S.O 奈米 氣墊鞋
- KENZO-IM MARRAS 黃色幾何色塊垂領短袖上衣
- 【ORIS】Classic 經典三針機械女錶-玫瑰金框(0156176504351
- 德泰 索歐系列 獨立筒 彈簧床墊 雙人加大
- 『ZOJIRUSHI』☆ 象印 6人份 微電腦電子鍋 NL-AAF10
- 高紘生醫 清酵素 酵素錠 (30毫克x130錠/罐x2入組)
- SAMPO 聲寶 20公升機械式微波爐 RE-0709R
- 那魯灣 二十年老菜脯6罐(240克/罐)
- 【EDIFICE】賽車時尚魅力腕錶(EFR-532D-1A5 黑x玫瑰金色)
- 華碩 B250 平台【塞列歐斯】Intel i5-7400 GTX1050TI O4G
- 義大利La Belle 漫舞香氣 雙人四件式防蹣抗菌舖棉兩用被床
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
私密照外流王心凌喊告 姚元浩發聲明【NOWnews今日新聞】
野生李千娜撞抓寶人潮 萌樣超迷人【NOWnews今日新聞】
瓊瑤為平鑫濤慶生 「你要我寫的書」回嗆平家人【NOWnews今日新聞】
無預警關粉絲團嚇壞網友 澎恰恰：想了很久【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》