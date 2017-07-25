（中央社紐約24日綜合外電報導）美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）上週自縊身亡後，團員們發表聲明表示他們心都碎了。



聯合公園今天表示：「當我們得知發生什麼事時，我們家人仍受到悲傷和難以置信的情緒所震撼。」



查斯特在洛杉磯附近的家中用房門上吊，洛杉磯郡驗屍官判定死因為自殺。一名司機打電話報警，他說女管家在第一時間發現查斯特的屍體。電話錄音中可以聽到女管家的痛哭聲。



聯合公園在聲明一開頭寫說：「親愛的查斯特。」



「你觸動了許多人的心，可能比你想像的還多。過去幾天我們看到從世界各地公開或私下湧入的愛與支持。泰琳達（Talinda，查斯特的妻子）和家屬非常感激，也想讓世人知道你是最棒的丈夫、兒子與父親，少了你，這個家將不再完整。」



查斯特上週輕生後，聯合公園的專輯重新登上告示牌（Billboard）前20名。



聯合公園5月發行的「光芒再現」（One More Light）銷量上週激增461%，在告示牌200專輯排行榜上第17名，賣出2萬2000張專輯。（譯者：中央社陳昱婷）1060725



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