iPhone用OLED 傳蘋果想要自己做中央社 (2017-07-25 10:26)
（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果看來想要建立自己的OLED技術。外媒報導，蘋果向韓廠購買CVD設備，有意發展自己的OLED技術，為日後的iPhone新品做準備。
國外科技網站Appleinsider引述韓國媒體ETNews報導，蘋果向韓國Sunic Systems購買化學氣相沉積（CVD）設備。
根據報導，蘋果熱切地發展屬於自己的有機發光二極體（OLED）技術，因此向韓廠採購CVD設備，以達到上述目標，為日後的iPhone新品做準備。
市場人士指出，半導體CVD設備主要是透過反應氣體間的化學反應，產生所需要的薄膜。製造OLED面板，會需要用到CVD設備。
蘋果OLED版iPhone能否順利，日本設備業者Canon Tokki角色關鍵。市場人士表示，Canon Tokki掌握OLED有機蒸鍍關鍵製程設備，包括Samsung Display、LG Display和京東方，積極向Canon Tokki訂購OLED設備。鴻海投資的夏普，也積極布局OLED領域。
彭博（Bloomberg）先前報導，京東方已砸下145億美元正在中國大陸四川設立2條主動式有機發光二極體（AMOLED）產線，蘋果傳出也有意考量京東方成為新一代iPhone螢幕的供應商。
市調研究機構先前指出，中國大陸主要AMOLED面板廠包括和輝光電（EverDisplay Optronics）、天馬微電子（Tianma Micro-electronics）以及國顯光電（Govisionox Optoelectronics）等。
蘋果iPhone 8關鍵零組件進展各界高度關注。韓國媒體The Investor日前報導，iPhone 8可能採用軟硬板RFPCB（rigid flexible printed circuit board），蘋果今年規劃訂購1億片，並砸數千萬美元採購設備租給供應商，確保供貨無虞。
報導說，軟硬板RFPCB（Rigid-Flex PCB）是即將亮相的OLED版iPhone的關鍵元件，主要用在連接晶片與顯示螢幕和相機鏡頭之間的關鍵元件。
根據報導，蘋果原先規劃向3家供應商拉貨，不過其中一家台灣廠商由於生產棘手的緊急狀況，以及蘋果嚴格品質要求但低獲利的因素，退出供應RFPCB的行列，由另外2家韓國供應商Interflex和永豐電子（Youngpoong Electronics）供貨。1060725
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