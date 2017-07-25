（中央社記者尹俊傑北京25日電）中共重慶市委前書記孫政才涉嫌違紀遭審查，新華社在報導中仍以「同志」稱孫政才。中共中紀委解釋，被審查人仍具中共黨員身分，審查之初互稱同志，利於「喚醒黨員意識」。



中共黨媒環球時報今天在社評中指出，目前還不清楚孫政才違了哪些紀，是否觸犯「國法」。「但是可以想見，他的問題應該非常嚴重。否則（中共）中央不會在這個時候做出對他進行調查的決定。」



社評說，新華社報導仍以「同志」稱孫政才，是中共中央尚未徹底調查清楚前，「對孫的聲譽負責任的表現」。「我們相信黨中央和中紀委一定會審慎處理孫的案件，絕不會對他有任何冤枉，也絕不會對查出的問題予以姑息。」



人民日報今天則以「用鐵的紀律從嚴治黨」為題發表評論員文章，指中共中央決定立案審查孫政才，「充分說明全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭永遠在路上」。



文章表示，中共絕不允許黨內存在不受紀律約束的特殊組織和特殊黨員。「不論什麼人，不論職務多高、資歷多深、貢獻多大，只要觸犯了黨紀國法，都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處。對此，任何人都不要心存僥倖，誰都不能藐視法紀。」



曾被視為中國大陸政壇明日之星的孫政才7月中旬被解除中共重慶市委書記職務。新華社24日報導，鑑於「孫政才同志」涉嫌嚴重違紀，中共中央決定，由中共中央紀律檢查委員會立案審查。



中共中紀委與中國大陸監察部聯合官網22日就「為什麼對審查對象以同志相稱」答覆讀者提問說，中共黨內互稱同志；組織審查期間，被審查人仍具中共黨員身分，因此應當以同志相稱。



這份說明還指出，審查期間互稱同志是紀檢機關「轉變執紀方式和工作作風的具體體現」。從審查一開始互稱同志，要求被審查人學習黨章、重溫入黨誓詞，「有利於喚醒被審查人的黨員意識」。1060725