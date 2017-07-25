▲隋棠（左）相當疼愛兒子Max。（圖／翻攝自臉書，2017.07.25）

隋棠婚後生下一對可愛兒女Max、Lucy，夫妻倆對於孩子的教育態度屬於開放式，比較尊重小孩自身想法，讓不少網友相當讚賞。昨（24）日隋棠在臉書透露，傍晚時在許多情緒夾擊下罰Max不准吃晚餐就上床睡覺，事後隋棠對自己的做法也相當心碎，無奈地說：「怎麼做可以更好？」

一向EQ頗高的隋棠，於昨日深夜吐露煩惱，「今天一個重要的東西找不到，傍晚兒子又沒來由的歡到最高點，加上許多工作卡在一起，又希望能面面俱到而心力交瘁。」在種種壓力下隋棠便罰Max沒吃晚餐就上床睡覺，然而這「第一次」初體驗可讓隋棠備感挫折，她自認當不了虎媽，也無法過度溺愛孩子，只能安慰自己「明天再加油」。

而後隋棠也在替Max開設的IG發文，曬出兒子無憂玩樂的照片，心疼地說：「明天一定會更好，快點天亮吧，想抱抱你！」有網友也分享自身經驗給隋棠，表示這年紀的小孩很需要爸媽幫助，只要媽媽冷靜下來，寶寶也會跟著冷靜，若是Max餓醒就給他喝點熱牛奶。

▲Max昨日被隋棠罰沒吃晚餐就睡覺。（圖／翻攝自臉書，2017.07.25）

隋棠感謝這位熱心網友的建議，並說：「我平常都是用這樣子的方式，但今晚這樣的對話和等待重複再重複十幾次，好累了只好抱去小床請他先睡一覺。溫牛奶是個好主意！謝謝妳。」超級奶爸修杰楷也出聲安慰隋棠，表示「明天會更好」，盼隋棠別太沮喪！