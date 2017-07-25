影／查斯特尋短報案電話曝光 管家崩潰痛哭NOWnews今日新聞 (2017-07-25 10:22)
聯合公園主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）於美國時間20日在家中自縊身亡，享年41歲。當天司機正要載查斯特按照預定行程至好萊塢拍攝宣傳照，未料管家卻哭著告訴他查斯特已於家中尋短，近日則有媒體公布了報案電話錄音，電話中司機正與對方表明查斯特已無呼吸心跳，背景仍可聽到管家崩潰痛哭的聲音。
聯合公園主唱查斯特於美國時間20日於家中尋短，屍體被女管家發現。外媒《TMZ》則於稍早時公布一則錄音，電話中本來預計要載查斯特跑行程的司機正向911報案：「我是司機，我剛抵達目的地，他的管家就跟我說查斯特自殺了.....我沒看見他，我人在車內。」對方詢問，查斯特是否能說話、有呼吸或其他反應嗎？司機回答：「我問她（管家），查斯特的身體是冷的嗎，還是有餘溫？她回答：『不，他死了。』」而電話背景仍不時傳來管家崩潰痛哭的聲音，根據外媒推測，事發當下查斯特的家人不在鎮上，估計司機在報案的同時，管家應該在和家屬通電話。報案電話隨即被轉接到臨近的單位，司機與管家被告知在救護車、相關單位抵達前他們必須先在屋外等待。
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