【環球網綜合報導】菲律賓總統杜特爾特24日發表了長達兩個小時的戰鬥檄文。在就任總統快滿13個月之際，這位個性鮮明、敢說敢幹的菲律賓強人在任內第二次國情咨文中提到：菲律賓要堅持反毒、重拳反腐、增兵維穩、吸引投資、獨立自主。杜特爾特特別感謝中國幫助菲律賓搞基礎建設，稱菲中關係得到緩解。《菲律賓商報》稱，杜特爾特當天還表示，菲律賓人民可期待中菲之間的南海聯合石油勘探活動。

在杜特爾特首份國情咨文中，反毒戰爭與刺激經濟發展是主旋律，與中國有關的話題一筆帶過。這次，杜特爾特在國情咨文中特別感謝中國在基建方面提供的幫助，他說：「西菲律賓海(即南海)和聯邦制是我們很快要處理的問題。我們已同中國改善關係，兩國因此進行了雙邊對話，關係得到緩解。」他還表示：「因為國家發展沒錢，我訪問了中國。他們說，『如果你們沒有資金，我們給你』。我們正在建設新機場，可以從中國那裡借錢。中國承諾給我們免費建兩座大橋。」

杜特爾特在發表了國情咨文之後所召開的記者會期間說：「當他們(中國)開始開採天然氣和石油時，我告訴你們，那將會是一個合資項目。」報導稱，當被問及該聯合資源發展活動將於何時開始時，杜特爾特給了模糊的答案，但他保證，對話已在進行中。

菲律賓貿工部部長洛佩茲表示，菲律賓有一個宏偉目標——未來5年GDP增速都為7%-8%，中國是幫助菲達到目標的關鍵力量。

杜特爾特去年6月30日就職以來，菲律賓開始奉行獨立自主的外交政策，不再依賴傳統盟友美國。俄羅斯衛星通訊社在點評杜特爾特執政一年時說，中菲為解決南海糾紛樹立典範，俄專家們認為：「中菲兩國成功地把挑戰化為機遇，把經濟合作而不是軍事對抗作為優先方向。」