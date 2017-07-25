[環球時報記者 趙覺珵]近日，美國得克薩斯州大學奧斯汀分校（簡稱UT）出現一些針對中國學生的惡意傳單。該校中國學生學者聯合會（UTCSSA）主席曾子捷5日告訴《環球時報》記者，校方已基本確定肇事者身份，該人曾接受過心理治療，張貼辱華傳單有可能是個人報復行為，並非有組織的歧視行為。

2日晚，有UT學生在工程學院樓中發現有人張貼帶有辱華內容的傳單。傳單標題是「為中國人開設的道德課」，其中「中國人」下面還加了下劃線。正文則嘲笑中國學生打嗝、放屁，並影射中國學生在學術上抄襲，在學歷、求職中造假等，並標註這門「課程上課」的時間地點。

在UT就讀大四的中國留學生郭同學5日告訴《環球時報》記者，這樣的傳單當晚就在UT的中國學生微信群中引起「軒然大波」，大家都很生氣。UTCSSA隨即在微信公眾號上發佈題為「面對種族歧視，我們不會沉默」的公告，同時呼籲「在確定該事件負責方之前，不針對任何組織或個人」。

截至3日中午，UT校方收到超過百份有關此事的舉報。據曾子捷介紹，校方3日早上召開緊急會議，討論處理辦法。校長芬維斯當天發表聲明表示，UT嚴厲譴責涉及種族歧視的言行，校方會積極處理此事，並讚揚學生們的及時舉報。校方4日確定了肇事者身份，並表示會按照法律和學校相關規定做出懲處措施。曾子捷告訴《環球時報》記者，此事很可能是有人和中國學生發生矛盾后的報復行為，而非有組織的歧視行為。

有美國媒體5日在報導此事時提到另一起事件。報導稱，2017年春節期間，美國哥倫比亞大學許多華人學生髮現宿舍門上寫有自己拼音名字的名牌被故意撕毀。有些中國學生寫的是英文名字，名牌因而得以保留。事發後，該校一些中國留學生錄製了一段視頻，講述自己中文名字的含義，並以此作為對這一事件的抗議。視頻在網路上走紅，並吸引世界多地的中國留學生在網路上講述自己中文名字的由來。