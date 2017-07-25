中新網7月25日電 據韓國《韓民族日報》報導，證實韓國前國家情報院長元世勛在任期間，國家情報機關曾公然介入韓國選舉，並開展線上線下心理戰的確鑿證據——錄音記錄，在前國情院長元世勛發回重審審判最後一天被全面公開。

朴槿惠政府時期，大法院並未將成為前國情院長元世勛介入大選根據的主要資料認定為證據，所以此次錄音記錄能否成為力證其嫌疑的核心證據成為了關注焦點。

7月24日，在由首爾高等法院刑事7部（審判長金大雄）負責審理的前國情院長元世勛發回重審終審上，檢方公開了前國情院長元世勛在2009年至2012年之間主持召開的所有部門負責人會議的錄音記錄。

雖然該記錄曾被提交到2013年其被起訴前後進行的審判上，但當時國情院曾以安全為由，刪除了一段內容。當天公開的錄音是經現政府上台後組建的國情院清算積弊工作小組（TF）復原後轉交給檢方的版本。

韓媒稱，根據錄音記錄，前國情院長元世勛要求國情院公然介入選舉一事可謂暴露無遺。

2011年11月18日，前國情院長元世勛表示，「教育監選舉也因為分裂而失敗。從現在起需要注意應對，防止出現混亂。如今正是現政府與非政府之間的鬥爭。預備登記將於12月開始，分部負責人要全面處理好現場交通管制（比喻調整保守候選人選，控制情況不出亂子）」。

在2009年6月19日的會議上，元世勛稱，「距離地方自治團體團長選舉還有11個月，我們分部應當認真檢驗候選人。1995年選舉之時，民自黨無一名候選人參選是根據區廳長本人的意思，而全體參選則是應國情院的要求」。

此外，元世勛還強調了線上線下輿論戰。

當天，法庭將包含此類內容的20多個錄音記錄，以及《SNS的選舉影響力判斷及考慮事項》，《左派四大江工程——強烈譴責減少福利預算主張》等國情院製作的30餘份追加文件採納為證據。檢方要求判處前國情院長元世勛4年有期徒刑，預計法院將於下個月30日宣判。