輕颱桑卡往越南前進 赴越民眾注意中央社 (2017-07-25 08:57)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）目前海面上有三個颱風，對台灣都無影響，其中第8號輕度颱風桑卡持續往越南前進，中央氣象局提醒今天要赴越南民眾，注意航班資訊。
氣象局觀測，目前西北太平洋及南海熱帶系統活躍，第5號中度颱風諾盧及第6號輕度颱風庫拉位在日本東方海面上，分別與台灣距離約3400公里與3600公里，正產生藤原效應互繞中，對台灣無影響。
第8號輕度颱風桑卡將持續朝越南前進，也不會影響台灣，但今天要前往越南的民眾要注意航班資訊。
另南海至菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展，氣象局預計這一兩天可能進一步發展成熱帶性低氣壓，但是否影響台灣，不確定性很高，要看未來發展與路徑。1060725
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上一則：依舊熱烘烘 留意熱帶擾動發展
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