印度國家安全顧問阿吉特？多瓦爾27日至28日將訪中國，參加金磚峰會之前的五國國家安全顧問會議。由於多瓦爾據信是此次印軍越過邊界與解放軍對峙的主要謀划者之一，印度媒體對他此行將與北京就解決邊界危機進行談判並取得成果抱有厚望。

北京的態度一直堅定不移，那就是：印度邊防人員撤回到邊界線的印度一側是中印雙方開展任何有意義對話的前提和基礎。

也就是說，在印度軍隊無條件撤出中國領土之前，中方不會與印度開展所謂「談判」。印度上下都需要放棄幻想，多瓦爾訪華不可能成為按照印度之前所希望方式解決兩國軍隊對峙的「轉機」。

多瓦爾參加的五國國家安全顧問會議是金磚國家峰會之前的例行會議，這次會議是用來準備峰會的多個會議之一，它不是為解決中印邊界摩擦搭的檯子。

如果印方想讓多瓦爾來北京「談判」，那麼他們一定會失望。如果印方想試探中方的底牌是什麼，中方採取一切手段要求印度撤軍的決心有多大，那麼他們現在就應該很清楚：印度無條件撤軍就是中國的底牌。中國政府要求印度撤軍的決心來自於全體中國人民的意志，這個意志就是：我們決不能再丟失一寸中國的領土。

印度媒體目前期待「雙方都有面子」的解決方式，還有媒體探討印軍「有尊嚴地」撤出洞朗地區。我們認為，印軍遵守國際法，撤出連印度人都不認為是他們自己國土的地方，就是一種尊嚴。如果印方要求中國在自己領土上為「配合印軍撤退」，我們也把軍隊後撤，停建道路，對不起，中國軍隊沒有那個義務。

新德里做錯了，自我膨脹地派軍隊公然越過已被歷史條約確定的中印錫金段邊界，它就必須做出自我修正。中國方面不會對它的撤軍發出噓聲，但我們也不會為新德里改正錯誤而感激地給它擁抱。

印度方面現在需要放棄所有幻想。解放軍正在不斷向邊界地區調動，如果印軍不主動後撤，仁至義盡的中國不可能長時間不採取有力的反制措施。解放軍有充裕能力在邊界地區採取印軍阻止不了、新德里政府在政治上難以承受的行動。

我們不相信印度有意願和決心與中國全面軍事攤牌，如果印度真那樣做，中國為了保衛自己的領土完整，為了不被任何勢力以任何方式恐嚇、挾持，我們定將奉陪到底，讓印度付出沉重代價。

印度主動撤軍，是對它損失最小的解決方式。如果中方將所需力量全部部署到位，採取多點打破現有實控線等反制措施，新德里只會陷入進一步的政治及軍事被動，印度將面臨自1962年以來最嚴重的戰略挫折。

中國有句俗話說，跳得越高，摔得越重。印度近年來民族主義過度膨脹，跳得太高了，竟然鼓動國家踩中國的紅線。那麼現在它必須承受摔下來的痛苦。如果繼續往高跳，只會摔得更痛。中國5倍於印度的GDP和4倍於印度的軍費不是我們力量的唯一源泉，道義在中國一邊，所以當要求新德里按照國際法把軍隊無條件撤回到邊界的印度一側，並決心為此採取各種手段時，我們義正辭嚴，也義無反顧。