阿富汗首都發生爆炸 24人亡北京新浪網 (2017-07-25 07:33)
？？？？24日，在阿富汗首都喀布爾，調查人員在爆炸現場工作。新華社發
？？？？掃描二維碼看更多現場圖片
？？？？新華社喀布爾7月24日電？阿富汗內政部24日發表聲明說，首都喀布爾當天早上發生的汽車炸彈襲擊已造成24人死亡、42人受傷，傷亡者全部為平民。
？？？？據當地媒體報導，這起爆炸發生在阿富汗副首席執行官穆罕默德·穆哈基克住所附近。目前尚不確定爆炸發生時，穆哈基克本人是否在住所內。
？？？？傷亡者多為附近一輛小型客運汽車上的乘客。爆炸發生后，現場升起滾滾濃煙，周圍數輛汽車及附近一些建築物也在爆炸中受損。救援工作仍在進行。
？？？？目前尚無任何組織或個人宣布製造這起襲擊。
？？？？聯合國阿富汗援助團本月17日發表報告說，阿富汗安全局勢依舊嚴峻，今年上半年，各類暴力衝突與襲擊造成1662名平民死亡、3581名平民受傷，死亡人數創下新高。
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