？？？？新華社北京7月24日電？外交部發言人陸慷24日在談到中印洞朗地區對峙事件時表示，此次事件責任完全在印方，中方決不會在領土主權問題上做任何妥協。

？？？？在當日的例行記者會上，有記者問，據《印度時報》日前報導，澳大利亞外長畢曉普訪問印度期間，與印方就中印洞朗地區對峙事件進行了討論，稱這是一個長期糾紛，領土糾紛應當和平解決，澳不願看到中印衝突升級。中方對此有何評論？

？？？？陸慷表示中方注意到印度媒體有關報導。他說，澳方所講的領土糾紛應和平解決這一原則是正確的，但我必須指出，這一說法不適用於當前洞朗地區的事態，因為事態發生地根本不存在領土爭議。中印邊界錫金段是雙方共同承認並已被遵守了127年的已定邊界，雙方就此從來沒有糾紛。此次事件的本質是印軍非法越過中印邊界錫金段已定邊界，進入中國領土，其性質與以往雙方在中印未定界地區的邊境摩擦有本質區別。

？？？？「中方希望維護中印邊境地區的和平穩定，但決不會在領土主權問題上做任何妥協。此次事件責任完全在印方。我們再次敦促印方認清形勢，儘快採取措施，避免事態進一步升級。」陸慷說。