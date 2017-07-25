？？？？韓國軍方消息人士23日透露，國防部打算全面改革網路司令部、防務安全司令部。過去多年來，這兩個部門接連曝出干涉國內政治事務、過度監控韓國平民和軍人等醜聞，飽受詬病。

？？？？《韓國先驅報》23日援引不願公開姓名的軍方人士的話報導，韓國國防部長官宋永武決意推進相關改革，目的是防止網路司令部干涉國內政治事務，避免防務安全司令部過度監控韓國平民和軍人。

？？？？按韓聯社說法，宋永武14日就任國防部長官以來，提出要重整軍隊權力架構、改組領導層、提升軍隊各部門的協同工作能力，強烈釋放出改組網路司令部和防務安全司令部的信號，尤其是「多次提及」避免過度監控平民和軍人。

？？？？網路司令部曾於2012年曝出醜聞，招致公眾批評。當年韓國總統選舉期間，網路司令部下屬的國防心理行動小組成員被曝在互聯網上發表政治言論，為新國家黨總統候選人朴槿惠「搖旗吶喊」。在那次選舉中，朴槿惠最終擊敗文在寅等人，當選韓國總統。

？？？？消息人士稱，韓國國防部此次打算改組國防心理行動小組，把其部分職能整編到國防情報局。作為國防部下屬機構，國防情報局負責情報支援、整合和協調事宜。

？？？？防務安全司令部所涉爭議則曠日持久。該部門的一個下屬機構成立於上世紀70年代，專門負責盯梢韓國軍人是否牽涉顛覆、政變等活動。不少批評人士說，這一機制早已過時，如今過度監控韓國軍人「毫無道理」。

？？？？此外，防務安全司令部也被指在長達幾十年間過度監控韓國平民。這一現象在上世紀90年代曾略有好轉，但2009年再度激起爭議，當時有人爆料稱該部門在李明博政府時期非法監控平民。

？？？？消息人士稱，宋永武計劃在改組防務安全司令部進程中，從空軍、海軍或海軍陸戰隊中挑選出一位新的防務安全司令部最高指揮官，這也被視為宋永武強力推行此次改革的一個信號。過去60多年來，這一職位長期由出身陸軍的軍官擔任。

？？？？楊舒怡？新華社特稿