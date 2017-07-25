？？？？美國國會參、眾兩院共同推動一項對俄羅斯施加制裁的議案，引起歐盟擔憂。歐盟警告美國，對俄新制裁或傷及歐洲利益，引發「非預期後果」。

？？？？歐洲聯盟委員會主席讓－克洛德·容克定於26日召開緊急會議，商討如果美國對俄實施新制裁，歐盟將採取的應對措施。

？？？？英國《金融時報》23日援引歐盟委員會為此次會議準備的內容紀要報導，容克強調，如果美國「無視歐盟的關切」、對俄實施新制裁，歐盟必須準備好在數天內作出回應。歐盟將首先著眼於向美國總統唐納德·特朗普尋求「公開或書面保證」，確保歐盟利益在制裁中不受牽連。此外，歐盟將使用法律手段防止新制裁在歐盟內部「獲得認可或得到強制執行」，同時在「世界貿易組織允許的範疇內實施報復性措施」。

？？？？這份會議紀要警告，美國的新制裁可能會影響潛在大量歐洲企業。「這些公司遵守歐盟的法律規定，同俄羅斯企業在鐵路、金融、航運、礦產等領域開展合法貿易。」

？？？？按照《金融時報》的說法，歐盟的應對方案反映出，面對美國單方面揮舞經濟制裁的大棒，歐盟的挫敗感在不斷增加。

？？？？根據美國國會正在討論的議案，俄羅斯「北溪—2」天然氣管道項目被視為對烏克蘭能源安全的威脅；議案建議美國向歐洲盟友提供經濟援助，遏制俄羅斯影響力和俄羅斯「黑客」可能發動的網路襲擊。

？？？？《金融時報》報導，「北溪—2」項目得到德國有力支持，但波蘭強烈反對，其他中東歐國家則擔憂這會增加歐盟對俄羅斯的能源依賴，有損歐盟整體能源安全。

？？？？歐盟認為，如果美國制裁「北溪—2」項目，俄羅斯境內向烏克蘭輸送天然氣管道的「維護和升級」、裏海地區的管道項目等都可能受到波及。

？？？？「北溪－2」項目旨在鋪設一條從俄羅斯到德國、與「北溪」管道平行的天然氣管道，計劃通過波羅的海海底管道把俄羅斯天然氣輸送到德國海岸的接收終端，然後把天然氣輸送到其他歐洲國家。項目建成后，俄羅斯將向德國每年輸氣550億立方米，滿足歐洲10％的天然氣需求。

？？？？王逸君？新華社特稿