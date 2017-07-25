？？？？美國人口販運案追蹤？

？？？？23日凌晨，美國得克薩斯州聖安東尼奧市警方在一輛廂式貨車內發現8具屍體，其餘人被送往醫院接受救治，其中1人送醫后死亡，另有17人處於嚴重的脫水和中暑狀態。警方認為這是一起人口販運案，已將司機逮捕。

？？？？聖安東尼奧市位於美國與墨西哥邊界以北240公里。22日，聖安東尼奧市白天氣溫高達38攝氏度，直到晚上10點以後，氣溫才降到32攝氏度以下。

？？？？這輛艾奧瓦州車牌的貨車停靠在當地一家沃爾瑪超市的停車場內。聖安東尼奧市警察局長威廉·麥克馬納斯說，22日晚，貨車上有人向經過停車場的一名沃爾瑪員工要水喝，這名員工給這個人提供水后報警，警方隨即趕到，打開車廂門，發現驚人一幕：裏面8人已死亡，許多人奄奄一息。

？？？？警方不肯透露他們抵達時這輛車有沒有上鎖，但證實車廂內悶熱不已。當地消防隊長查爾斯·胡德說，這些人身上溫度高到「一碰就燙手」，並且車廂里到處都沒看到水。

？？？？貨車司機詹姆斯·布拉德利已被警方逮捕。他現年60歲，來自美國佛羅里達州。檢方24日對他提起公訴。美國入境和海關執法局代理局長托馬斯·霍曼說，一些被解救者來自墨西哥，他們告訴調查人員，貨車上一度擠了超過100人。警方說，營救人員趕到時，車內共39人，其中4人看起來年齡在10至17歲之間；一些人中途「到站」下車，被其他車接走，還有一些人從車上逃出，躲進附近的樹林。

？？？？當地警方等多個部門正聯合調查這起案件，由國土安全部主導調查。國土安全部長約翰·凱利說，這起悲劇反映出人口販運團伙殘忍至極，「唯利是圖，毫無對生命的尊重」。

？？？？在美墨邊境城市拉雷多周邊，美國邊防巡邏隊本月已報告至少4起廂式卡車販運人口案件。作為進入美國的一個通道，墨西哥境內同樣屢屢查獲人口販運案件。

？？？？美聯社分析，這些偷渡者不想止步於邊境，急於前往美國大城市落腳或與親人團聚。而對卡車司機來說，一次運送的人越多，收益越可觀。

？？？？英國梅普爾克羅夫特諮詢公司認為，美國總統唐納德·特朗普排斥非法移民，一直計劃建美墨邊境牆，這或許令一些人產生迫切危機感鋌而走險。

？？？？郭倩？新華社特稿