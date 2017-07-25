？？？？新華社北京7月24日電？國家新聞出版廣電總局24日發佈《2016年新聞出版產業分析報告》。報告指出，我國新聞出版產業保持較快增長，去年全國出版、印刷和發行服務實現營業收入23595.8億元，較2015年增加1939.9億元，增長9%。

？？？？報告顯示，主題出版、主流媒體傳播力、影響力進一步彰顯。在年度單品種印數排名前10的書籍中，主題出版物佔據半壁江山，《習近平總書記系列重要講話讀本（2016年版）》總印數超過5200萬冊，《人民日報》《參考消息》和《環球時報》等報紙平均期印數均超過100萬份。

？？？？報告稱，圖書出版結構進一步優化，本土原創文學和少兒類圖書表現搶眼。重印圖書品種與總印數增速均大幅超過新版圖書，反映出常銷書所佔比重進一步提高。少兒圖書出版繼續保持快速增長，《平凡的世界》《曹文軒純美小說·草房子》等8種本土原創文學、少兒類圖書累計印數均超過100萬冊。

？？？？報告指出，數字出版繼續保持高速增長，對全行業營業收入增長貢獻超三分之二。數字出版實現營業收入5720.9億元，增長速度與增長貢獻在新聞出版各產業類別中繼續位居第一。網路動漫和在線教育營業收入增勢迅猛，增長速度在數字出版所屬各類別中名列前茅。

？？？？報告還指出，我國對外版權輸出增速加快，數字出版物出口占出版物出口比重進一步提高。去年全國共輸出版權11133種；其中，電子出版物版權貿易實現大幅順差，增長192.5%。全國累計出口圖書、報紙、期刊、音像製品、電子出版物和數字出版物11010.8萬美元，增長5%。