伊朗拒絕釋放被捕美國公民北京新浪網 (2017-07-25 07:34)
？？？？新華社德黑蘭7月23日電？據伊朗媒體23日報導，伊朗外交部發表聲明，指責美國總統特朗普要求伊方釋放被捕美國公民是「干涉行為」，「不可接受」。
？？？？伊朗塔斯尼姆通訊社當天援引伊朗外交部發言人巴赫拉姆·卡西米的話報導說，「危害伊朗國家安全、觸犯伊朗法律的人會受到伊朗司法裁決的懲處，不會受美國干涉性和威脅聲明的影響。」
？？？？卡西米表示，伊朗司法是獨立的，有責任處理威脅伊朗國家安全的行為。美國相關做法錯誤且非法。
？？？？伊朗司法部門發言人16日證實，一名美國公民因從事間諜活動被伊朗法庭判處10年監禁。美國方面當天隨即呼籲伊朗立即釋放伊方以危害國家安全罪名羈押的美國及其他國家公民，稱伊朗捏造了這些指控。
？？？？去年以來，已有多名來自美國、英國、加拿大、奧地利、法國的公民在伊朗被捕，他們被控從事間諜活動或與敵對國家政府合作。
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